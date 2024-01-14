Rize'de ''Kış Yüzme Şenliği''nde buzla kaplı gölde yüzdüler

Her yıl etkinliğe katıldığını söyleyen Süleyman Tarakçı da "Bizim Karadeniz insanı coğrafi şartlara direnmiş hayatta ve ayakta kalmış bir toplumdur. Bu etkinlikler bizim için sıra dışı olmuyor. Çok soğuk bir su ama girdikten sonra alışıyorsunuz" dedi.