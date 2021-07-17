Rize'de sel sonrası çamur temizliği
Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanların ardından hasar tespit çalışmaları ve kayıp iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sel ve heyelanlarda 770 dekar çay bahçesinin zarar gördüğü tespit edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki yerleşim birimlerinde çok sayıda heyelan ve taşkının meydana geldiği anımsatıldı.
Açıklamada, Meteorolojiden alınan bilgiye göre metrekareye Güneysu ilçesinde 213,6, Çayeli Madenli`de 188,2, Çayeli ilçe merkezinde 150,4, Andon`da 134 kilogram yağış düştüğüne işaret edildi.
Arama kurtarma kapsamında kayıp 8 kişiden 6`sının cansız bedenine ulaşıldığı, Güneysu Tepebaşı köyünde kayıp olduğu belirlenen Hasan Arıcı ve Muradiye Beldesinde kayıp olan Batuhan Delihasan`ı arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Arama çalışmalarının halihazırda bölgeye ulaşan 120 personelle devam ettiğine dikkat çekilerek, ayrıca Trabzon, Giresun ve Samsun`dan 4 köpekli arama timinin görevine devam ettiği vurgulandı.