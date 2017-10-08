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  3. 08 Ekim 2017 11:11

Röportaj verdiğini sanan kadına sürpriz

İzmirli modacı kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaflara mesajını beklerken eşinden ilginç bir sürpriz geldi.

Röportaj verdiğini sanan kadına sürpriz

İzmirli modacı genç kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaflara mesajını beklerken eşinden gelen doğum günü sürpriziyle şok yaşadı

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Röportaj verdiğini sanan kadına sürpriz

İzmirli modacı Elif Elçin, iş yerinin bulunduğu yerde bir televizyon kanalına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnaflara mesajı konulu röportaj verdiğini zannederken, eşinin yaptığı doğum günü sürprizi karşısında neye uğradığını şaşırdı.

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Röportaj verdiğini sanan kadına sürpriz

İzmir’de yaşayan modacı Elif Elçin, iş yerinin bulunduğu Konak ilçesi Mimar Kemalettin Caddesi’ne yerel bir kanalın çekim yapmaya geldiğini görünce yanlarına gitti. Ak Parti’ye karşı sempatisi olan genç kadın, sözde kanal muhabiri Ali Unan’ın Çarşı esnafına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesaj gönderdiğini söyledi.

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Röportaj verdiğini sanan kadına sürpriz

PANKARTI AÇILINCA BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Ardından genç kadınla röportaj yapan sözde kanal muhabiri sorular sormaya başladı. AK Parti’nin icraatlarını beğendiğini ancak İzmir’de sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Elif Elçin, “İzmir’de özellikle trafik yoğunluğu konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

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