Röportaj verdiğini sanan kadına sürpriz
İzmirli modacı kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaflara mesajını beklerken eşinden ilginç bir sürpriz geldi.
İzmirli modacı genç kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaflara mesajını beklerken eşinden gelen doğum günü sürpriziyle şok yaşadı
İzmirli modacı Elif Elçin, iş yerinin bulunduğu yerde bir televizyon kanalına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnaflara mesajı konulu röportaj verdiğini zannederken, eşinin yaptığı doğum günü sürprizi karşısında neye uğradığını şaşırdı.
İzmir’de yaşayan modacı Elif Elçin, iş yerinin bulunduğu Konak ilçesi Mimar Kemalettin Caddesi’ne yerel bir kanalın çekim yapmaya geldiğini görünce yanlarına gitti. Ak Parti’ye karşı sempatisi olan genç kadın, sözde kanal muhabiri Ali Unan’ın Çarşı esnafına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesaj gönderdiğini söyledi.