  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Rusya'dan gövde gösterisi: Kıyamet uçağı da havalandı!

Rusya'dan gövde gösterisi: Kıyamet uçağı da havalandı!

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit töreni provası, Moskova'nın Kızıl Meydanı'na gerçekleştirildi. Rus ordusu gövde gösterisi yaptı.

Rusya'dan gövde gösterisi: Kıyamet uçağı da havalandı! - Resim: 1

Rusya’nın 9 Mayıs 1945 yılında Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferi kutlayan Rus ordusu, bu yılki kutlamalar için Kızıl Meydan’da kıyafetli prova gerçekleştirdi. 

1 / 35
Rusya'dan gövde gösterisi: Kıyamet uçağı da havalandı! - Resim: 2

Rusya Savunma Bakanlığı, tören provasına 11 bin askerin, 131 adet modern askeri donanımın yanı sıra T-34-85 tanklarının katıldığını belirtti.

2 / 35
Rusya'dan gövde gösterisi: Kıyamet uçağı da havalandı! - Resim: 3

Provaya Rus Hava Kuvvetleri, 77 uçak ve helikopterle katıldı. 

3 / 35
Rusya'dan gövde gösterisi: Kıyamet uçağı da havalandı! - Resim: 4

Batı basınında Rusya için tarihi bir öneme sahip 9 Mayıs’ta ya işgale son vereceği ya da tam bir savaş ilan edeceği iddiaları üzerine Zafer Günü, bu yıl ayrı bir önem kazandı.

4 / 35