Rusya'dan gövde gösterisi: Kıyamet uçağı da havalandı!
Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit töreni provası, Moskova'nın Kızıl Meydanı'na gerçekleştirildi. Rus ordusu gövde gösterisi yaptı.
Rusya’nın 9 Mayıs 1945 yılında Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferi kutlayan Rus ordusu, bu yılki kutlamalar için Kızıl Meydan’da kıyafetli prova gerçekleştirdi.
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Rusya Savunma Bakanlığı, tören provasına 11 bin askerin, 131 adet modern askeri donanımın yanı sıra T-34-85 tanklarının katıldığını belirtti.
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Provaya Rus Hava Kuvvetleri, 77 uçak ve helikopterle katıldı.
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Batı basınında Rusya için tarihi bir öneme sahip 9 Mayıs’ta ya işgale son vereceği ya da tam bir savaş ilan edeceği iddiaları üzerine Zafer Günü, bu yıl ayrı bir önem kazandı.
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