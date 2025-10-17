Sabaha karşı saatlerce süren prikopat damat krizi: Polise 4 saat boyunca ecel terleri döktürdü
Nevşehir’de kayınbabasını yaralayan genç, daha sonra kendi evinin penceresine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerine ecel terleri döktüren şüphelinin yaşattığı gerilim tam 4 saat sonra biber gazlı müdahale ile son buldu.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Toki 3. Etap'ta bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre M.S. ile kayınbabası S.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
1 / 9
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M. S. Kayınbabasını bıçakla yaraladı. Olay sonrası M. S.’nin eşi S.G. 2 yaşındaki küçük çocuğunu da alıp polis ekiplerine sığındı.
2 / 9
Bunun üzerine M. S., kendi evinin penceresine çıkarak çocuğunun getirilmesini isteyerek sürekli küfürler etmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 / 9
Zaman zaman evin penceresine oturan şahsı polis ekipleri yaklaşık 4 saat ikna etmeye çalıştı. Kendisini öldürmekle tehdit eden şahıs evde bulunan 3 yaşındaki kızını kucağına alarak pencereye çıktı.
4 / 9