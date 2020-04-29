Sağlık Bakanlığı yayınladı! İşte İstanbul'da semt semt koronavirüs haritası
Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte İstanbul'un koronavirüs vaka yoğunluk haritası...
Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.
ZEYTİNBURNU Uygulama, korona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.