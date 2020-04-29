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  3. 29 Nisan 2020 19:25

Sağlık Bakanlığı yayınladı! İşte İstanbul'da semt semt koronavirüs haritası

Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte İstanbul'un koronavirüs vaka yoğunluk haritası...

Sağlık Bakanlığı yayınladı! İşte İstanbul'da semt semt koronavirüs haritası

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.  

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Sağlık Bakanlığı yayınladı! İşte İstanbul'da semt semt koronavirüs haritası

ZEYTİNBURNU Uygulama, korona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

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Sağlık Bakanlığı yayınladı! İşte İstanbul'da semt semt koronavirüs haritası

BAKIRKÖY

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Sağlık Bakanlığı yayınladı! İşte İstanbul'da semt semt koronavirüs haritası

BAŞAKŞEHİR Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, ‘ailem’ bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

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