Sahillerde sigara içmek artık yasak! Para cezası kesilecek
Antalya Valiliği öncülüğünde başlatılan 'Dumansız Plaj' uygulaması Kaputaş başta olmak üzere kentteki sahil şeridinde hayata geçti. Deniz ekosistemini korumak ve izmarit kirliliğini önlemek amacıyla belirlenen plajlarda sigara içmek yasaklandı. Yasağa uymayanlara Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası kesilecek.
Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, deniz ekosistemini korumak ve sahil kirliliğinin önüne geçmek amacıyla tarihi bir çevre adımına imza attı. Antalya Valiliği'nin himayesinde yürütülen "Mavi Akdeniz İnisiyatifi" kapsamında kentin dünyaca ünlü plajlarında 'Dumansız Hava Sahası' uygulaması resmen başlatıldı. Fransa, İspanya ve Belçika'daki başarılı çevre politikalarından ilham alınarak Kaputaş Plajı'nda start verilen proje, sahil şeridindeki diğer bölgelere de hızla yayılıyor.
COP31 Öncesi Antalya'dan Çevreci Hamle: İzmarit Kirliliğine Son
Sahillere yerleştirilen özel levhalarla sigara içilmeyen alanların sınırları net bir şekilde çizildi. Kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya, bu hamleyle sürdürülebilir çevre politikalarındaki kararlılığını küresel çapta sergilemeyi hedefliyor. Antalya Valiliği, toplum sağlığını ve deniz biyoçeşitliliğini tehdit eden kural ihlallerine taviz verilmeyeceğini ve uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca doğrudan cezai işlem yapılacağını duyurdu.
Vatandaşlar ve Sağlık Turizmi İçin Derin Bir Nefes
Halk sağlığını merkeze alan bu karar, plajları kullanan yerli ve yabancı turistlerden de tam not aldı. Sahildeki temiz hava sahasını deneyimleyen astım hastası Zoya Karakaş, uygulamanın önemini şu sözlerle anlattı: "Geçtiğimiz gün sahile geldiğimde içilen sigara dumanından çok rahatsız olmuştum. Bugün ise 'dumansız plaj' levhasının bulunduğu alana geldim ve sigara içilmediği için çok memnunum. İzmaritler denize karışıp 'mavi vatanımıza' zarar veriyordu. Bu, yaşlılar ve çocuklar için örnek bir uygulama."
"İzmaritler Sünger Gibi, Denize Zehir Saçıyor"
Sigara izmaritlerinin doğada çözünmeyen sentetik polimer (plastik) yapısına ve deniz yaşamına verdiği tahribata dikkat çeken çevreye duyarlı vatandaşlardan Berke Çalık ise şunları söyledi: "Uygulamanın çok iyi yanları var, çocuklara örnek olmak çok önemli. Sigara kullanan insanların izmarit konusunda genellikle dikkatsiz olduğunu görüyoruz. Bu izmaritler sünger yapısında olduğu için içindeki tüm zehri denize sızdırarak ekosisteme ağır zararlar veriyor."