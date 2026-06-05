Sahillerde sigara içmek artık yasak! Para cezası kesilecek

Vatandaşlar ve Sağlık Turizmi İçin Derin Bir Nefes

Halk sağlığını merkeze alan bu karar, plajları kullanan yerli ve yabancı turistlerden de tam not aldı. Sahildeki temiz hava sahasını deneyimleyen astım hastası Zoya Karakaş, uygulamanın önemini şu sözlerle anlattı: "Geçtiğimiz gün sahile geldiğimde içilen sigara dumanından çok rahatsız olmuştum. Bugün ise 'dumansız plaj' levhasının bulunduğu alana geldim ve sigara içilmediği için çok memnunum. İzmaritler denize karışıp 'mavi vatanımıza' zarar veriyordu. Bu, yaşlılar ve çocuklar için örnek bir uygulama."