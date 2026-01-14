Sahipsiz kurt köpekleri kadın ve köpeğine saldırdı! Korku dolu anlar kamerada

‘KADININ DİKKATSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Adana’da sahipsiz 2 kurt köpeğinin, sokakta tasma ile gezdirilen evcil köpek ile sahibine saldırdığı olaya ilişkin konuşan mahalle esnafı Temel G., “Bir kadın burada köpeğini gezdirirken, sokaktaki köpeklerin saldırdığı söylendi. Başka bir köpeği gördükleri zaman, alan koruma içgüdüsüyle ister istemez saldırganlaşabiliyorlar. Bu, hayvanların kötü olduğu anlamına gelmez. Saldırdığı söylenen köpekler, mahallemizde sürekli mama verdiğimiz köpeklerdir. Olayın, kadının dikkatsizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bu hayvanlar tepki gösterecek köpekler değildi. Bölgemizde köpeklerle birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor” diye konuştu.