Sahipsiz kurt köpekleri kadın ve köpeğine saldırdı! Korku dolu anlar kamerada
Adana'da sahipsiz 2 kurt köpeği, sokakta tasmayla gezidirilen evcil köpek ile sahibine saldırdı. Çevredekiler sopayla müdale ederek kadını kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 12 Ocak’ta saat 16.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’ndeki parkta meydana geldi. Sokakta başıboş gezen 2 kurt köpeği, parktaki kadının tasmayla gezdirdiği evcil köpeğine saldırdı.
Kadın panikle köpeğini kucağına almak isterken, bu defa köpeklerin hedefi oldu. Aldığı darbeyle yere düşen kadın, tekrar ayağa kalkıp kucağındaki köpeğiyle uzaklaşmak isterken yeniden düştü.
Olayı fark eden 3 kişi, sopayla müdahale ederek sahipsiz köpekleri uzaklaştırdı. Hafif yaralanan kadın, kaçarak bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
‘KADININ DİKKATSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM’
Adana’da sahipsiz 2 kurt köpeğinin, sokakta tasma ile gezdirilen evcil köpek ile sahibine saldırdığı olaya ilişkin konuşan mahalle esnafı Temel G., “Bir kadın burada köpeğini gezdirirken, sokaktaki köpeklerin saldırdığı söylendi. Başka bir köpeği gördükleri zaman, alan koruma içgüdüsüyle ister istemez saldırganlaşabiliyorlar. Bu, hayvanların kötü olduğu anlamına gelmez. Saldırdığı söylenen köpekler, mahallemizde sürekli mama verdiğimiz köpeklerdir. Olayın, kadının dikkatsizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bu hayvanlar tepki gösterecek köpekler değildi. Bölgemizde köpeklerle birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor” diye konuştu.