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SAKARYA'DA YİNE HAVAİ FİŞEK PATLAMASI! ŞEHİTLERİMİZ VAR
SAKARYA'DAKİ İKİNCİ HAVAİ FİŞEK PATLAMASINDA ŞEHİT SAYISI ARTTI!
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  3. 09 Temmuz 2020 12:58

Sakarya'daki patlamadan ilk görüntüler

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 3 Temmuz'daki fabrika faciasında patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcıların imha edilmek üzere yüklendiği kamyonda patlama oldu. Sakarya Valisi Kaldırım, ''Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var.'' dedi.

Sakarya'daki patlamadan ilk görüntüler

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Sakarya'daki patlamadan ilk görüntüler

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı'nın Taşkısığı mevkisinde meydana geldi. Hendek'te, 3 Temmuz Cuma günü fabrikadaki patlamada patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcılar, imha edilmek üzere belediyeye ait kamyonla taş ocağına getirildi.

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Sakarya'daki patlamadan ilk görüntüler

Alanda patlayıcılar boşaltılmak istenirken, kamyonda patlama oldu. Patlama sesi, kentin birçok noktasından duyulurken, siyah dumanlar, gökyüzüne yükseldi.

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Sakarya'daki patlamadan ilk görüntüler

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

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