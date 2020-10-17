''Sakin şehir''de vaka sayısı 2'ye düştü

Artvin'in 'sakin şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde, Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması ile vaka sayıları 2'ye kadar düştü. Yetiştirdikleri doğal ve organik ürünlerle beslenen ilçe halkı, sosyal izolasyona önem veriyor, kurallara uymayı sürdürüyor.