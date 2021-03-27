Sakura çiçeklerini görmek için parklara akın ettiler
Japonya'da her yıl mart ayı sonunda açan ''sakura'' çiçeklerini görmek isteyenler parklara akın etti.
Ülkede her yıl "baharın müjdecisi" kabul edilen ve Türkiye'de kiraz çiçeği olarak bilinen sakura çiçekleri başkent Tokyo'yu beyaz örtü gibi sardı.
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Başkent sakinleri, Kovid-19 salgınına rağmen "hanami" ismi verilen "geleneksel kiraz çiçeği izleme etkinliklerine" katılmak için kentteki parkların yolunu tuttu.
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SAKURA NEDİR?
Japonya dışında meyve vermeyen bir tür kiraz ağacı olan sakuralar "milli sembol" olarak kabul edildikleri ülkede güzellik ve yeniden doğuşu temsil ediyor.
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Samuray felsefesinde sakuranın, çok kısa süreliğine açması ve solmadan yere düşmesi sebebiyle zamansız ölümü simgelediği kaydediliyor.
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