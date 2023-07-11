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Samsun'da inşaat kazısında tarih fışkırdı

Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaat temel kazısında 2 mezar odası bulundu.

Samsun'da inşaat kazısında tarih fışkırdı - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde Hikmet Soylu'ya ait araziye müteahhit tarafından bina yapımı için çalışma başlatıldı. 

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Samsun'da inşaat kazısında tarih fışkırdı - Resim: 2

Bölge 3. derece SİT alanı olduğu için Samsun Müze Müdürlüğü görevlileri gözetiminde cuma günü yapılan binanın temel çalışması sırasında Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen 2 ayrı mezar odası ortaya çıktı. 

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Samsun'da inşaat kazısında tarih fışkırdı - Resim: 3

Hafta sonu tatil, dün de havanın yağışlı olmasından dolayı müze görevlileri gözetiminde mezarlarda bugün çalışma başlatıldı.

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Samsun'da inşaat kazısında tarih fışkırdı - Resim: 4

Mezarların içinin taş dolu olduğu ve taşları boşaltmak için çalışma yapıldığı öğrenildi.

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