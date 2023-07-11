Samsun'da inşaat kazısında tarih fışkırdı
Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaat temel kazısında 2 mezar odası bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde Hikmet Soylu'ya ait araziye müteahhit tarafından bina yapımı için çalışma başlatıldı.
1 / 6
Bölge 3. derece SİT alanı olduğu için Samsun Müze Müdürlüğü görevlileri gözetiminde cuma günü yapılan binanın temel çalışması sırasında Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen 2 ayrı mezar odası ortaya çıktı.
2 / 6
Hafta sonu tatil, dün de havanın yağışlı olmasından dolayı müze görevlileri gözetiminde mezarlarda bugün çalışma başlatıldı.
3 / 6
Mezarların içinin taş dolu olduğu ve taşları boşaltmak için çalışma yapıldığı öğrenildi.
4 / 6