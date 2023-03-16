Şanlıurfa ve Adıyaman'daki felaket içindeki felakette can kaybı yükseldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir de sağanak yağış ve sel felaketinin vurduğu Şanlıurfa ve Adıyaman'dan acı haberler gelmeye devam ediyor. Adıyaman'da bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da ise sel nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa ve Adıyaman'da önceki akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanaktan kaynaklanan sel felaketinde can kaybı arttı.
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Şanlıurfa'daki Abide Kavşağı'nda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Böylece sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
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Kayıp 4 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketindeki son durum hakkında açıklama yaptı.
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