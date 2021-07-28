Şanlıurfa'da sacdan kaydıraklara tepki: Çocuklar yanıyor
Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi tarafından parka yaptırılan, kayan çocukların kol ve bacaklarında yanıklara neden olan sacdan kaydırak tepki çekti.
Eyyübiye Belediyesi tarafından Komiser Şakir Caddesi'nde bulunan Mustafa Kuş Parkı'ndaki çocuk oyun alanına, sac kaydırak yapıldı.
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ÇOCUKLARIN KOL VE BACAKLARINDA YANIKLAR OLUŞTU
Şubat ayında yerleştirilen kaydırak, havaların ısınmasının ardından parkta kayan çocukların kol ve bacaklarında yanıklara neden oldu.
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AİLELER TEPKİLİ
Bir süre parka gelen çocukların kullanamadığı kaydırak, ailelerin de tepkisine yol açtı.
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Aşırı sıcaklardan dolayı parka sacdan kaydırak yapılmasının yanlış olduğunu söyleyen aileler, yeniden düzenleme yapılmasını talep etti.
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