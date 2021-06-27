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  4. Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü

Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü

Sarıyer'de 11 katlı boş binanın çökmesi sonucu civarda park halindeki 3 otomobil hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Yeni Mahallesi Şehit Yakup Kulaksız Sokak’ta yaklaşık 2 sene önce mühürlenerek boşaltılan 11 katlı bina çöktü.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin kontrol ettiği binanın enkazında ilk belirlemelere göre kimsenin olmadığı kanaatine varıldı.

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Bina yakınlarında park halindeki 3 otomobilin hasar gördüğü olayda, çevredeki başka binalarda da hasar olup olmadığının tespiti için çalışmalar sürüyor.

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