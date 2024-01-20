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  4. Say say bitmedi! 8 bin 568 tarihi eser böyle kurtarıldı

Say say bitmedi! 8 bin 568 tarihi eser böyle kurtarıldı

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda Roma, Anadolu, Osmanlı ve Pers dönemlerine ait 6 bin 41 sikke, mühür yüzük olmak üzere madeni para, broş, hayvan biçimli kap, kandil, demir mühür, hokka, yüzük, bileklik, rozet, dirhem, kapı tokmağı, mıh, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kitap, heykel gibi tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje ele geçirildi.

Kaynak: AA
Say say bitmedi! 8 bin 568 tarihi eser böyle kurtarıldı - Resim: 1

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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Say say bitmedi! 8 bin 568 tarihi eser böyle kurtarıldı - Resim: 2

Evdeki aramalarda, Roma, Anadolu, Osmanlı ve Pers dönemlerine ait 6 bin 41 sikke, mühür yüzük, madeni para, broş, hayvan biçimli kap, kandil, demir mühür, hokka, yüzük, bileklik, rozet, dirhem, kapı tokmağı, mıh, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kitap, heykel gibi tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje bulundu.

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Say say bitmedi! 8 bin 568 tarihi eser böyle kurtarıldı - Resim: 3

Ayrıca 2 av tüfeği ile uzun namlulu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

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Say say bitmedi! 8 bin 568 tarihi eser böyle kurtarıldı - Resim: 4

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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