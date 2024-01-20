Say say bitmedi! 8 bin 568 tarihi eser böyle kurtarıldı

Evdeki aramalarda, Roma, Anadolu, Osmanlı ve Pers dönemlerine ait 6 bin 41 sikke, mühür yüzük, madeni para, broş, hayvan biçimli kap, kandil, demir mühür, hokka, yüzük, bileklik, rozet, dirhem, kapı tokmağı, mıh, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kitap, heykel gibi tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje bulundu.