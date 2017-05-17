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  3. 17 Mayıs 2017 14:32

Beykoz'da çiftlik evine operasyon: Sedat Şahin gözaltına alındı

Beykoz Öğünce'de lüks bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda organize suç örgütü lideri Sedat Şahin 2 adamıyla birlikte gözaltına alındı. Şahin'e yönelik yapılan operasyon bilgisi sadece 3 isme verildi.

Beykoz'da çiftlik evine operasyon: Sedat Şahin gözaltına alındı

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; Beykoz Öğünce'de lüks bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda organize suç örgütü lideri Sedat Şahin 2 adamıyla birlikte gözaltına alındı. Şahin'in gizlendiği çiftlik evinde küçük bir cephanelik ortaya çıkarıldı.

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Beykoz'da çiftlik evine operasyon: Sedat Şahin gözaltına alındı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 cinayet 2 yaralama olaylarına karışan "Sarallar" ve "Şahinler" çetesine düzenlediği operasyonda, Sedat Şahin Beykoz'daki evinden kılpayı kaçmayı başarmıştı.

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Beykoz'da çiftlik evine operasyon: Sedat Şahin gözaltına alındı

Organnize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in yakalanması için özel bir takip ekibi oluşturuldu. Polisten kaçan Sedat Şahin'in yakalanması için tüm ihbarlar ve tüm değerlendirmeler ciddiyetle mercek altına alındı. Yapılan uzun çalışmaların ardından Sedat Şahin'in Beykoz Öğünce Köyü'nde lüks bir çiftlik evinde gizlendiği belirlendi.

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Beykoz'da çiftlik evine operasyon: Sedat Şahin gözaltına alındı

OPERASYON BİLGİSİ SADECE 3 KİŞİYE VERİLDİ

Sedat Şahin'in daha önceki operasyonlardan kılpayı kaçması nedeniyle, Sedat Şahin'e yönelik yapılan operasyon bilgisi sadece İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gaffar Demir ve Organize Şube Müdürü Murat Mutlu'da toplandı.

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