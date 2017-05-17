Beykoz'da çiftlik evine operasyon: Sedat Şahin gözaltına alındı

Organnize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in yakalanması için özel bir takip ekibi oluşturuldu. Polisten kaçan Sedat Şahin'in yakalanması için tüm ihbarlar ve tüm değerlendirmeler ciddiyetle mercek altına alındı. Yapılan uzun çalışmaların ardından Sedat Şahin'in Beykoz Öğünce Köyü'nde lüks bir çiftlik evinde gizlendiği belirlendi.



