Beykoz'da çiftlik evine operasyon: Sedat Şahin gözaltına alındı
Beykoz Öğünce'de lüks bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda organize suç örgütü lideri Sedat Şahin 2 adamıyla birlikte gözaltına alındı. Şahin'e yönelik yapılan operasyon bilgisi sadece 3 isme verildi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; Beykoz Öğünce'de lüks bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda organize suç örgütü lideri Sedat Şahin 2 adamıyla birlikte gözaltına alındı. Şahin'in gizlendiği çiftlik evinde küçük bir cephanelik ortaya çıkarıldı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 cinayet 2 yaralama olaylarına karışan "Sarallar" ve "Şahinler" çetesine düzenlediği operasyonda, Sedat Şahin Beykoz'daki evinden kılpayı kaçmayı başarmıştı.
Organnize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in yakalanması için özel bir takip ekibi oluşturuldu. Polisten kaçan Sedat Şahin'in yakalanması için tüm ihbarlar ve tüm değerlendirmeler ciddiyetle mercek altına alındı. Yapılan uzun çalışmaların ardından Sedat Şahin'in Beykoz Öğünce Köyü'nde lüks bir çiftlik evinde gizlendiği belirlendi.