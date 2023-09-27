Şehrin içme suyunu karşılayan barajdan korkutan görüntü

Sidim, vatandaşların da su konusunda tedbir alması gerektiğini belirterek, “Şu anda barajın seviyesinin düşmesi Edirneli olarak bizi çok tedirgin ediyor. Bizlerin de vatandaşların üzerine düşen görevler var tabii. Çok acil tasarruf tedbirleri almamız gerekiyor vatandaş olarak. Suyu boşa harcamamamız lazım, bu konuda son derece tedirginiz” dedi.