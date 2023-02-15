Seren Serengil: Belki de sen bu dünya için fazla iyiydin
Şarkıcı Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde enkaz altında kalmıştı. Tohma'nın babası kurtarılırken, annesi yaşamını yitirmişti. Seren Serengil, vefatının üzerinden 7 gün geçen Suna Tohma için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, saat 13.24'te ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler, 10 ilde yıkıma neden oldu.
Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi, enkaz altında kaldı. Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Tohma'nın ailesi enkazdan çıkarıldı; babası kurtarılırken, annesi Suna Tohma 8 Şubat'ta iç kanama sebebiyle yaşamını yitirdi. Hayat arkadaşı Mustafa Rahman Tohma'nın ailesiyle fotoğrafını yayınlayan Seren Serengil, acı haberi; "O kadar güzel bir aileydiniz ki, hâlâ inanamıyorum" sözleriyle duyurdu. Tohma ise "Canım annem hakkım sana sonuna kadar helal olsun, güzel uyu" mesajını yazdı.
9 Şubat'ta annesini toprağa veren Mustafa Rahman Tohma, yaşadığı tarifsiz acıyı şu sözlerle dile getirdi: Hayatımın en zor günü. Canım annemi toprağa verdim kendi ellerimle. Abdest aldırdım, elini sıktım, öptüm, vedalaştım. Sen beni yanlız bıraktın annem ama gözün arkada kalmasın babam, kızın ve torunun bana emanet. Huzurlu uyu melekler, yoldaşın. Allahım seni cennetine nasip etsin. Seni çok seviyorum canım annem. Sana hakkım sonuna kadar helal olsun.
Seren Serengil ise Mustafa Tohma için, "Yaşadıkları şehri, evlerini, topraklarını, anılarını kaybettiklerini geride bırakarak. Hayat arkadaşım bana çok baktı, çok sarıp sarmaladı. Bir de benim yüzümden çok kırıp döktüler onu hiç hak etmediği halde. Şimdi sıra bende. Beraber saracağız yaraları. Beraber iyileşeceğiz. Çok zor ama üstesinden hep geldik, yine geleceğiz" ifadelerini kullandı.