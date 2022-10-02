SGK binası önünde ilginç görüntüler: Binlerce evrak güneşe serildi
Bartın'da 3 ay önce yaşanan selde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arşivini su basmıştı. Yaklaşık 70 bin dosya, kurumun bahçesine serilerek kurumaya bırakıldı.
Bartın'da selin vurduğu SGK binasındaki dosyalar güneşte serilerek kurutulmaya çalışılıyor.
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Bartın’da, 27 Haziran’da Bartın Irmağı’nın taşması sonucu Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 4 katlı Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu binasının bodrum katı suyla doldu.
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50 YILLIK DOSYALAR SU VE BALÇIKLA KAPLANDI
Yaklaşık 50 yıldır bekletilen 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası bodrum kattaki arşiv odalarında su altında kaldı.
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Sel suları ve balçıkla kaplanan dosyalar kurum personeli tarafından temizlendi.
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