  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. SGK binası önünde ilginç görüntüler: Binlerce evrak güneşe serildi

SGK binası önünde ilginç görüntüler: Binlerce evrak güneşe serildi

Bartın'da 3 ay önce yaşanan selde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arşivini su basmıştı. Yaklaşık 70 bin dosya, kurumun bahçesine serilerek kurumaya bırakıldı.

SGK binası önünde ilginç görüntüler: Binlerce evrak güneşe serildi - Resim: 1

Bartın'da selin vurduğu SGK binasındaki dosyalar güneşte serilerek kurutulmaya çalışılıyor.

1 / 9
SGK binası önünde ilginç görüntüler: Binlerce evrak güneşe serildi - Resim: 2

Bartın’da, 27 Haziran’da Bartın Irmağı’nın taşması sonucu Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 4 katlı Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu binasının bodrum katı suyla doldu.

2 / 9
SGK binası önünde ilginç görüntüler: Binlerce evrak güneşe serildi - Resim: 3

50 YILLIK DOSYALAR SU VE BALÇIKLA KAPLANDI
Yaklaşık 50 yıldır bekletilen 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası bodrum kattaki arşiv odalarında su altında kaldı.

3 / 9
SGK binası önünde ilginç görüntüler: Binlerce evrak güneşe serildi - Resim: 4

Sel suları ve balçıkla kaplanan dosyalar kurum personeli tarafından temizlendi.

4 / 9