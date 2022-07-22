Sıcak havadan şikayet edenler dikkat: İşte klimasız serinlemenin 9 püf noktası

Tavan vantilatörünüzü saat yönünün tersinde çalıştırın

Soğuk aylarda saat yönünde ayarlanan tavan vantilatörleri sıcak havayı daha iyi dağıtır. Yaz aylarında ise bu tam olarak kaçınmak istediğimiz şeydir. Sıcak havalarda vantilatörünüz saat yönünün tersine doğru çalışmalıdır. Bazı fanlarda, uzaktan kumanda ile uygun şekilde yön ayarı yapılabiliyor. Bu ayara sahip olmayan vantilatörlerde ise fanın yan tarafındaki bir düğmeyi çevirerek veya zinciri çekerek yön değiştirebilirsiniz.