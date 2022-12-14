Sigarayı bırakmak için elektronik sigara içenlere kötü haber

E-sigaralar genellikle sigara kullanıcılarının bu alışkanlığı bırakmalarına yardımcı olduğu iddiasıyla pazarlanırken sigaradan uzaklaşmak için “daha güvenli” bir geçiş olarak görülüyor. Ancak bu çalışma, her iki cihazı da kullanan kişilerin genellikle uzun süre sigara içmeye devam edeceğini ortaya koydu.