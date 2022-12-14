Sigarayı bırakmak için elektronik sigara içenlere kötü haber
ABD'de yapılan bir araştırma, elektronik sigaraların insanların normal sigara içmeyi bırakmalarına yardımcı olmadığını ortaya koydu.
ABD’deki George Washington Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, kullanıcılarının e-sigara kullanmayı bırakma olasılığının geleneksel sigara ürünlerine göre daha fazla olduğu bulundu.
Daily Mail’in haberine göre, araştırmacılar, düzenli olarak hem sigara hem de elektronik sigara kullanan 545 kişiden veri topladı. Beş yıl sonra yarısından fazlasının e-sigarayı bıraktığını, sigarayı ise sadece üçte birinin bıraktığını gördüler.
E-sigaralar genellikle sigara kullanıcılarının bu alışkanlığı bırakmalarına yardımcı olduğu iddiasıyla pazarlanırken sigaradan uzaklaşmak için “daha güvenli” bir geçiş olarak görülüyor. Ancak bu çalışma, her iki cihazı da kullanan kişilerin genellikle uzun süre sigara içmeye devam edeceğini ortaya koydu.
HAKKINDAKİ İDDİALAR ÇÜRÜTÜLDÜ
Özellikle gençler arasında son on yılda popülerlik kazanan cihazların önde gelen üreticilerinden biri olan Juul Labs, geçen hafta ürünlerini çocuklara yönelik pazarladığı iddiasıyla açılan 5.000 davayı sonuçlandırmak için 1.2 milyar dolar ödemeyi kabul etti.