Silahlı çatışma sonrası kaçan şüphelilere film gibi operasyon!

Çatışmanın Sinyali Bir Gün Önceden Gelmiş

Olayın perde arkasını aralayan en dikkat çekici detay ise bir gün öncesine dayanıyor. Asayiş ekipleri, olaydan bir gün önce Göre beldesi girişinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmuş, araçta bulunan 27 yaşındaki F.S. ve M.D.'nin üzerinde yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmamıştı. Şahıslar ifadelerinde "İstanbul'dan arkadaş ziyareti için" geldiklerini belirtmişti. Ancak ertesi gün Lise Caddesi'nde silah sesleri yükseldiğinde, olay yerine giden ekipler aynı aracı bu kez terk edilmiş ve motoru çalışır vaziyette buldu.