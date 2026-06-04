Silahlı çatışma sonrası kaçan şüphelilere film gibi operasyon!
Nevşehir'de Lise Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından kaçan şüpheliler, emniyetin nefes kesen operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden İ.Ç. bir AVM otoparkında aracın altına gizlenirken, F.S. ise Kayseri'de Batman otobüsünde gözaltına alındı.
Nevşehir kent merkezi, iki grup arasında çıkan ve polisiye filmlerini aratmayan yakalama operasyonlarına sahne olan silahlı bir çatışmaya tanık oldu. Lise Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı kavganın ardından kayıplara karışan şüpheliler, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz ve hızlı takibi sonucu suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakalandı.
Çatışmanın Sinyali Bir Gün Önceden Gelmiş
Olayın perde arkasını aralayan en dikkat çekici detay ise bir gün öncesine dayanıyor. Asayiş ekipleri, olaydan bir gün önce Göre beldesi girişinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmuş, araçta bulunan 27 yaşındaki F.S. ve M.D.'nin üzerinde yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmamıştı. Şahıslar ifadelerinde "İstanbul'dan arkadaş ziyareti için" geldiklerini belirtmişti. Ancak ertesi gün Lise Caddesi'nde silah sesleri yükseldiğinde, olay yerine giden ekipler aynı aracı bu kez terk edilmiş ve motoru çalışır vaziyette buldu.
Olay yerinde bulunan 44 yaşındaki M.K., araçtan inen iki kişinin kendisine tabancayla ateş açtığını, kendisinin de silahla karşılık verdiğini beyan etmesi üzerine polis ekipleri geniş çaplı bir insan avı başlattı.
AVM Otoparkında Araç Altında Saklanırken Bulundu
Bölgeden yaya olarak kaçan şüphelilerden 23 yaşındaki İ.Ç., bir alışveriş merkezi yakınındaki akaryakıt istasyonunda polis tarafından fark edildi. Ekipleri görünce hızla AVM'nin otoparkına yönelen şüpheli için otopark abluka altına alındı. Çıkış yapan araçların tek tek arandığı detaylı operasyonda İ.Ç., bir aracın altına gizlenmiş halde bulunarak gözaltına alındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kaçış anlarında şüphelinin silahını düşürdüğü görülürken, olayda kullanılan silahlar polis tarafından ele geçirildi.