Sınır kapısında ''Black Friday'' yoğunluğu! Akın akın geliyorlar
Van'ın Saray ilçesindeki İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda, Black Friday (Muhteşem Cuma) yoğunluğu yaşanıyor. İranlı turistler, ünlü markaların indirimlerinden yararlanmak için Van’a akın ediyor.
İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, corona virüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 1 yıl sonra yeniden açıldı.
1 / 6
İran'da artan vakalar nedeniyle kısmi geçişlerin mümkün olduğu sınır kapısı, 9 Ekim'den itibaren ise tamamen açıldı.
2 / 6
İranlı turistler, tatil rotalarını yeniden Van'a çevirirken, bugünlerde ise Muhteşem Cuma yoğunluğu yaşanıyor.
3 / 6
Dünyaca ünlü markaların yaptığı indirimden faydalanmak isteyen İranlılar, soluğu Van'da alıyor. Bu durum zaman zaman Kapıköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.
4 / 6