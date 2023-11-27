Sınırda 20 kilometrelik TIR kuyruğu
Bulgaristan ve Romanya'da yoğun kar yağışının yolları kapatması nedeniyle Avrupa ülkelerine ihraç ürünleri taşıyan Türk TIR'ları, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu.
Balkanlarda etkili olan yoğun kar yağışı, Bulgaristan ve Romanya'da yolların kapanmasına neden oldu. Dün sabah saatlerinden itibaren Edirne'nin Bulgaristan'a sınır kesimleri de kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Türkiye'den Avrupa ülkelerine ihraç yükleri taşıyan TIR'lar da karın yolları kapatmasından olumsuz etkilendi. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaklaşık 20 kilometreyi bulan TIR kuyruğu oluştu.
Karayolları Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Bulgaristan ve Romanya'da yoğun kar yağışı sonrasında kapanan yollar nedeniyle Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 20 kilometrelik TIR kuyruğu oluşmuştur" ifadelerini kullandı. Yolların açılmaya başlanmasıyla birlikte TIR kuyruğu saatler ilerledikçe azalmaya başladı.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gündüz 2, gece de 0 dereceye düşen hava sıcaklığında saatlerce kuyrukta bekleyen TIR sürücüleri, zor anlar yaşadıklarını anlattı.