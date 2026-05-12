Sınırda tarihi gün: 12 yıl aradan sonra pasaportlu geçişler başladı
Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale Gümrük Kapısı'nda, 12 yıl sonra yeniden pasaportlu giriş-çıkışlar başladı.
Kaynak: DHA
Suriye’de başlayan iç karışıklıklar nedeniyle 2014 yılında güvenlik gerekçesiyle sivil kullanımına kapatılan Akçakale Gümrük Kapısı, İçişleri Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle yeniden sivillerin kullanımına açıldı.
2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nın ardından ticaret, insani yardım, cenaze ve kamu görevlilerinin geçişine izin verilen sınır kapısında, artık pasaportlu vatandaş geçişleri de yapılmaya başlandı.
Çok sayıda Suriyeli ülkesine dönüş için kapıya geldi. (DHA)
