Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere bayram ikramiyesi ödemelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İşte bayram ikramiyesi ödeme takvimi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri ve Mayıs dönemi aylık ödemelerine ilişkin takvimi duyurdu. Bakan Işıkhan, ödemelerin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını belirterek tüm emeklilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte bayram ikramiyesi ödeme takvimi:

Ödemeler emeklilik türüne ve mevcut ödeme günlerine göre kademeli olarak yapılacak:

4A (SSK) Emeklileri: Mevcut ödeme günü 17-22 olanlar kendi günlerinde, 23-24 olanlar 21 Mayıs'ta, 25-26 olanlar ise 22 Mayıs'ta ödemelerini alacaklar.



4B (Bağ-Kur) Emeklileri: Mevcut ödeme günü 25-26 olanlara 21 Mayıs'ta, 27-28 olanlara ise 22 Mayıs'ta ödeme yapılacak.

Emekli Sandığı: 4C kapsamında olan emeklilerin 2026 yılı Kurban Bayramı ikramiyeleri tek bir günde, 20 Mayıs tarihinde hesaplarına aktarılacak.

Zamsız ikramiyeler tepki çekmişti

AK Parti iktidarı Ramazan Bayramı’nda uygulanan 4 bin liralık ikramiye miktarına bu bayramda da zam yapmamış ve 4 bin TL olarak hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.

Bakan Işıkhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı'ndaki 4 bin liralık tutarı Kurban Bayramı'nda da emeklilerimizin hesaplarına yatıracağız. Amacımız, bayram telaşı başlamadan süreci tamamlamak" dedi.

İkramiyeden Kimler Faydalanacak?

Bayram ikramiyesi sadece emeklileri değil, geniş bir kesimi kapsıyor. Ödemelerden yararlanacak gruplar şunlar:

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri,

Dul ve yetim maaşı alanlar (hisseleri oranında),

Yaşlılık aylığı alanlar ve şampiyon sporcular,

Güvenlik korucuları ve terörden zarar gören siviller.

Ödemeler Nasıl Yapılacak?

Ödemelerin, geçmiş yıllarda olduğu gibi karmaşaya yol açmamak adına tahsis numarasının son rakamına göre kademeli olarak yapılması öngörülüyor. Emekliler, ikramiyelerini her ay maaş aldıkları banka hesapları üzerinden çekebilecekler.

Haber3.com Haber Merkezi