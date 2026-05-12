Arda Güler için 90 milyon euroluk teklif! Real Madrid kararını verdi
İspanyol devi Real Madrid, milli yıldız Arda Güler'i kadrosuna katmak isteyen Arsenal'a kararını bildirdi.
Real Madrid'de kupasız kapanan sezonun ardından sular durulmuyor. Saha dışındaki başarısızlığa Valverde ve Tchouameni arasında yaşanan kavga da eklenince, kulüp tarihinin en sancılı süreçlerinden birine girdi.
Başkan Florentino Perez’in teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho ismini gündemine aldığı iddia edilirken, takımın genç yıldızı Arda Güler için de transfer piyasası kızıştı.
90 milyon euroluk teklife ret
Premier Lig’de şampiyonluğa koşan Arsenal, yaklaşık iki sezondur yakından takip ettiği Arda Güler için yeniden harekete geçti. İspanyol basınında yer alan haberlere göre İngiliz ekibi, milli futbolcu için 90 milyon Euro gibi rekor bir rakamı masaya koydu. Ancak Real Madrid yönetimi, Arsenal'in bu ısrarlı ilgisine kapıları sert bir şekilde kapattı.
Madrid temsilcisinin, Arsenal yetkililerine Arda Güler’i kesinlikle elden çıkarmayacaklarını ve oyuncunun yeni yapılanmanın temel taşlarından biri olduğunu ilettiği bildirildi. 21 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 50 maçta 6 gol ve 14 asistlik performansıyla takımın en üretken isimlerinden biri olmayı başardı.