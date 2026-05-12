Üniversite hastanesinde skandal iddia! Çok sayıda gözaltı var!

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde malzemelerin usulsüz şekilde dışarı çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturmada 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun odağında, hastane deposundaki ürünlerin bir market zincirine aktarılması iddiası yer alıyor.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu kaynaklarının korunmasına yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona imza attı. Edinilen bilgilere göre, hastane görevlisi M.G.’nin, kurumun depo alanından aldığı malzemeleri planlı bir şekilde dışarı çıkararak bir market çalışanına teslim ettiği belirlendi.

Teknik ve Fiziki Takip Ele Verdi

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, şüpheli M.G.’nin eylemlerini sürekli ve organize bir şekilde gerçekleştirdiğinin tespit edildiği vurgulandı. Başlatılan teknik ve fiziki takip süreci, hırsızlık ağının diğer halkalarını da ortaya çıkardı.

Çok Yönlü Soruşturma Sürüyor

Yapılan operasyon neticesinde M.G. ile birlikte hareket ettikleri değerlendirilen K.D., Y.E., E.Ö., Y.T., M.C. ve F.O., "kamu kurumu aleyhine hırsızlık" suçlamasıyla emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Hastane yönetiminin ve adli makamların koordineli yürüttüğü soruşturma, olayın kapsamını belirlemek üzere çok yönlü olarak devam ediyor.

