TFF'den Milli Takım iddialarına jet yalanlama: ''O görsel gerçeği yansıtmıyor!''

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde sosyal medyada hızla yayılan "A Milli Takım aday kadrosu" paylaşımlarına karşı sert bir açıklama yayınladı. Federasyon, söz konusu listenin hayal ürünü olduğunu belirtti.

Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Takımımızın hazırlıkları sürerken, bugün akşam saatlerinde bazı sosyal medya mecralarında "geniş kadro" olduğu iddia edilen bir görsel paylaşıldı. Kısa sürede binlerce etkileşim alan ve tartışmalara neden olan bu görsele TFF'den jet hızında yalanlama geldi.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tip girişimlerin önüne geçmek isteyen TFF, yaptığı resmî açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün akşam saatlerinde A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu gösterdiği iddia edilen bir görsel, sosyal medyada dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunu yanıltan bu paylaşıma hiçbir şekilde itibar edilmemesini; doğru bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî kaynaklarının referans alınması gerektiğini önemle hatırlatırız."

Kadro Ne Zaman Açıklanacak?

Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği gerçek aday kadronun, teknik direktör ve teknik heyetin değerlendirmeleri sonucunda önümüzdeki günlerde yine federasyonun resmî iletişim kanalları üzerinden duyurulması bekleniyor. Sahte listeler üzerinden yapılan spekülasyonlar, TFF'nin bu uyarısıyla birlikte resmen yalanlanmış oldu.