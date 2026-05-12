Beşiktaş'ta kritik Sergen Yalçın zirvesi! Yeni sezon için kesin karar verildi!

Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası vedası sonrası yükselen istifa sesleri, yönetim kurulunu harekete geçirdi. Başkan Serdal Adalı liderliğinde toplanan siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceğini oyladı. Toplantıdan "istikrar" kararı çıkarken, gelecek sezonun yol haritası için kritik bir tarih belirlendi.

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın geleceğine yönelik tartışmalara son noktayı koydu. Çalkantılı geçen haftanın ardından toplanan yönetim kurulu, tecrübeli teknik adamla yola devam etme kararı aldı.

Trendyol Süper Lig’i 4. sırada tamamlamayı garantileyen ancak Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenilmesiyle taraftarın tepkisini çeken Beşiktaş’ta sıcak saatler yaşandı. Kulüp tesislerinde Başkan Serdal Adalı başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, teknik direktör Sergen Yalçın’ın durumu masaya yatırıldı.

Yönetimde "İstikrar" Görüşü Ağır Bastı

A Spor'un paylaştığı bilgilere göre; yöneticilerin büyük bir kısmı, sezonun bu aşamasında bir kan değişikliğinin fayda getirmeyeceğini savunarak "istikrar" yönünde görüş bildirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sergen Yalçın ile sezonun sonuna kadar ve planlanan takvim dahilinde devam edilmesi kararlaştırıldı.

Gelecek Sezon İçin Kritik Randevu

Beşiktaş’ta gözler şimdi Trendyol Süper Lig'in son haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçına çevrildi. Başkan Serdal Adalı’nın, bu karşılaşmanın hemen ardından Sergen Yalçın ile özel bir görüşme yapacağı öğrenildi. Bu zirvede, hem bu sezonun raporu sunulacak hem de siyah-beyazlıların gelecek sezona dair yeni yol haritası ve kadro planlaması şekillenecek.

Siyah-beyazlı camiada bu karar, kritik Rizespor maçı öncesi takımdaki gerginliği azaltma hamlesi olarak değerlendiriliyor.