Outlet mağazalarındaki büyük tuzak ortaya çıktı: Aynı marka, aynı logo ama kalite bambaşka!

Tüketicinin "eski sezon ürünü ucuza alıyorum" sanarak akın ettiği outlet mağazalarında dev bir üretim oyunu deşifre oldu. Birçok dev markanın, lüks AVM'lerdeki vitrin ürünlerinden bağımsız, sırf outletler için düşük maliyetli ve kalitesiz özel seriler ürettiği iddia ediliyor.

Yıllardır "sezon sonu indirimi" adıyla cazip hale getirilen outlet alışverişlerinde ezber bozan bir gerçek gün yüzüne çıktı. Markaların, outlet raflarını doldurmak için ana mağazadaki kaliteden ödün vererek "özel düşük maliyetli" üretim yaptığı öne sürüldü.

Hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşların ilk tercihi haline gelen outlet mağazaları, artık sadece elde kalan stokları değil, doğrudan bu mağazalar için üretilen "farklı" ürünleri satıyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; vitrinde gördüğünüz ürünle outlette aldığınız ürünün sadece logosu aynı, geri kalan her şeyi farklı olabilir.

"Aynı Kalıp, Ucuz İplik" Operasyonu

Sektörün içinden gelen itiraflar, markaların üretim stratejisini gözler önüne seriyor. Fason üretim yapan atölye sahiplerinin iddiasına göre markalar, sezon başında iki ayrı sipariş dosyası hazırlıyor. "A Plus" denilen kaliteli seri lüks mağazalara giderken; kumaşı daha ince, dikiş sıklığı az ve sentetik karışımı yüksek olan seri doğrudan outlet mağazaları için üretiliyor. Yani tüketici, orijinal ürünü ucuza almıyor; zaten o fiyata göre üretilmiş daha kalitesiz bir ürünü satın alıyor.

Neden Outlet İçin Özel Üretim Yapılıyor?

Markaların bu yolu tercih etmesindeki en büyük neden, "ulaşılmaz marka" algısını bozmadan alt gelir grubuna da satış yapabilmek. Ayrıca, mantar gibi çoğalan outlet mağazalarının stok ihtiyacı, sadece gerçek "sezon sonu" ürünlerle karşılanamayacak kadar büyük. Bu rafları boş bırakmamak için markalar, maliyeti düşürülmüş "outlet görünümlü" üretimlere yöneliyor.

Tüketici Bu Tuzağı Nasıl Anlar?

Uzmanlar, alışveriş yaparken sadece logoya bakılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Bir ürünün gerçek bir outlet (eski sezon kaliteli ürün) olup olmadığını anlamak için şunlara dikkat edilmeli:

- Ürün ana mağazadakine göre daha ince veya sert hissettiriyorsa,

- Yaka ve iç dikişlerde tek iğne veya basit işçilik varsa,

- Ürün kodları markanın ana sitesindeki koleksiyonda yer almıyorsa,

bu ürün büyük olasılıkla outlet için özel üretilmiş düşük kaliteli bir seridir.

Türkiye Gazetesi