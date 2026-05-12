Şanlıurfa'da ''anahtarlı tedavi'' izdihamı: Konuşamayanların ağzına anahtar koyup randevu veriyor!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, konuşma güçlüğü çekenlerin ağzına anahtar koyarak "tedavi" ettiğini iddia eden S.T., sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoların yayılmasıyla Türkiye ve Avrupa'dan binlerce kişi ilçeye akın ederek kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Bilimsel dayanağı olmayan bu yöntemle şifa bulduğunu iddia eden ailelerin açıklamaları ise hayretler içerisinde bıraktı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi, son günlerde tıp dünyasını hayrete düşüren, sosyal medyayı ise ikiye bölen ilginç bir iddiayla çalkalanıyor. Konuşamayan çocukların ağzına anahtar koyarak "şifa dağıttığını" öne süren bir şahsın evi, ziyaretçi akınına uğradı.

Viranşehir'de yaşayan S.T. isimli şahıs, konuşma engeli olan veya kekemelik sorunu yaşayan kişilerin ağzına anahtar yerleştirip dua ederek onları konuşturduğunu iddia etti. Bu anlara ait videoların sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşmasıyla birlikte, ilçede kelimenin tam anlamıyla bir "randevu" ve "kuyruk" izdihamı başladı.

Avrupa'dan bile randevu alıyorlar

Sadece Türkiye'nin dört bir yanından değil, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden de telefonla ulaşan aileler, çocukları için günlerce sıra bekliyor. Kapıda oluşan uzun kuyruklar havadan görüntülenirken, ailelerin büyük bir umutla bu bilimsel dayanağı olmayan yönteme başvurduğu görülüyor.

Ailelerin iddiası: "Oğlum konuşmaya başladı"

Sıra bekleyen vatandaşlar arasında Adana’dan Konya’ya kadar pek çok ilden gelenler var. Adana’dan gelen Salih Gülağacı, "Oğlumda kekemelik vardı, burada konuşturuldu. Çok mutluyuz" derken; bir başka vatandaş İsmail Çılgın, "Çocuğun ağzına anahtar kattılar, az da olsa dili açıldı" ifadelerini kullandı.

"Şifayı ben değil Allah veriyor"

Tepki çeken görüntüler sonrası açıklama yapan S.T. ise kendisinin bir aracı olduğunu savunarak, "Şifa veren Allah’tır. İnsanların inancı olması yeterli. Biz Hazreti Muhammed’in ve ehli beytin yolundayız" dedi. Ücret almadığını iddia eden şahsın bu yöntemi, sosyal medyada "akıl tutulması" ve "umut tacirliği" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Uzmanlar ise bu tür yöntemlerin tıbbi bir geçerliliği olmadığını, konuşma bozuklukları için mutlaka dil ve konuşma terapistlerine başvurulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

İHA