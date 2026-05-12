  4. AK Parti'de asgari ücrete ara zam ve emekli maaşı zammında Temmuz alarmı!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz ayında milyonlarca emekli ve memurun beklediği maaş artışlarına dair çarpıcı bir analiz paylaştı. Enflasyon karşısında eriyen alım gücünün seçmen sadakatini test ettiğini belirten Erdursun, hükümetin önündeki kritik viraja dikkat çekti. Erdursun "Gerekli düzenlemeler yapılmazsa o sıkı bağlar kopacak" dedi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz ayında yapılması beklenen maaş düzenlemeleri öncesinde hükümete ve ekonomi yönetimine kritik uyarılarda bulundu. Erdursun, gelir-gider dengesinin kurulamaması halinde siyasi tabloda ciddi değişimler yaşanabileceğini iddia etti.

YouTube üzerinden yaptığı canlı yayında Türkiye’nin ekonomik panoramasını çizen Özgür Erdursun, enflasyonun hayat pahalılığını geri dönülemez bir noktaya taşıdığını ifade etti. Sadece emeklilerin değil, memur ve çalışanların da alım gücünün dibe vurduğunu belirten Erdursun, Temmuz ayını "son çıkış" olarak nitelendirdi.

"Asgari Ücretli ve Emekli Nefes Almak İstiyor"

Temmuz ayında asgari ücretlilerin ara zam, emekli ve memurların ise enflasyon farkıyla nefes almayı beklediğini hatırlatan Erdursun, giderler bu kadar hızlı artarken gelir artışının zorunluluk olduğunu vurguladı. Uzman, 2027 Kasım ayında yapılması planlanan seçimlerin, hükümetin bu dönemdeki maaş politikasını doğrudan şekillendireceğini savundu.

Hükümetin önünde "geçiştirebileceği" son dönemin bu Temmuz ayı olduğunu iddia eden Erdursun, seçmen profilindeki değişime dair şu saptamalarda bulundu: "Hâlâ 'Hükümet gereğini yapar' diyen sadık bir kitle var ancak bir yandan da umudunu tamamen kesmiş, sayısı hızla artan bir kesim oluşuyor. Eğer bu Temmuz ayında gerekli adımlar atılmazsa, hükümetin en güçlü olduğu seçmen grubuyla bağları kopma noktasına gelecektir."

Gelecek yılların ekonomi yönetimindeki zorluklara da değinen Erdursun, 2027 seçimleri öncesindeki en kritik durakların 2026 ve 2027'deki Ocak-Temmuz artışları olacağını belirtti. Erdursun'a göre Cumhurbaşkanı ve hükümetin siyasi arenadaki geleceği, bu gelir-gider dengesini kurup kuramayacaklarına bağlı.

