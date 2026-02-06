  1. Anasayfa
  4. Sır cinayet çözüldü; katil zanlısı yakalandı cinayetin nedeni de belli oldu!

Denizli'de bir aracın içerisinde cansız bedeni bulunan ve bir cinayete kurban gittiği tespit edilen 3 çocuk babasının katil zanlısı yakalandı. 20 yaşındaki katil zanlısının cinayeti sosyal medyadaki küfürleşmenin sonrasında işlediği belirlendi.

Kaynak: İHA
Denizli’de 3 çocuk babası mobilya imalatçısının kamyonetinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullanan zanlı tutuklandı. Olay, dün sabah saatlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi’nde meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, saat 05.00 sıralarında boş arazide park halindeki bir kamyonetin içinde kanlar içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonette bulunan M.Z.’in (32) vücudunun çeşitli yerlerinden 3 bıçak darbesi alarak hayatını kaybettiği belirlendi.

