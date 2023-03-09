Şırnak'ta PKK'ya dev operasyon

Komandolar tarafından didik didik aranan mağaranın 1'inci katının jeneratör odası olarak kullanıldığı, bu noktadan kablolarla aşağı katlarda bulunan odalara elektrik imkanı sağlandığı, mağaranın 1'inci katından 15 metre ip merdivenle inildiğinde kiler olarak kullanılan 2'nci kata ulaşıldığı, bu alanda teröristlerin kullandığı ve gıda malzemelerinin bulunduğu tespit edildi. Basamaklardan aşağı doğru inildiğinde büyük ve geniş alana sahip; teröristlerce yaşam alanı olarak kullanılan mutfak, banyo ve tuvaletin bulunduğu 3'üncü kata ulaşıldığı, bu katta da barınmak için 4 çadırın kurulu olduğu ve bunların dışında 1 çadırda da basit tıbbi müdahalelerin yapıldığı, mağarada kalanların su ihtiyacını karşılamak için su sarnıcı oluşturulduğu belirlendi. Mağarada ayrıca güvenlik kuvvetlerince bölgeye baskın yapılması halinde mağaradan kaçabilmek amacıyla biri 10, diğeri 6 metre uzunluğunda 2 tünelin bulunduğu ve kaçış tünellerinin hemen yanında teröristlerce kullanılan 16 metrelik atış alanının yer aldığı tespit edildi. Mağara, jandarma komandolar tarafından imha edildi.