Sis bir kenti yuttu ! İnanılmaz görüntüler
Giresun'da kentin bir bölümünde sis etkili oldu. Bölgeyi etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle uçaklar havalimanına inemedi
Avrupa ve Türkiye'nin ilk ve tek denize dolgu havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanında iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı seferler karşılıklı olarak iptal edildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanından yapılması planlanan 9 Nisan Pazartesi günü 3 İstanbul ve Ankara seferleri gerçekleştirilemedi.
İstanbul, İzmir ve Ankara'dan gelen 3 uçak ise yoğun sis sebebiyle bir kaç kez havalimanı üzerinde tur attıktan sonra Samsun-Çarşamba Havalimanına divert (yönlendirme) edildi. Samsun’a indirilen yolcular uçuş firmalarının sağladığı otobüslerle Ordu ve Giresun’a götürüldüler.