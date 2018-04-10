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  3. 10 Nisan 2018 15:41

Sis bir kenti yuttu ! İnanılmaz görüntüler

Giresun'da kentin bir bölümünde sis etkili oldu. Bölgeyi etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle uçaklar havalimanına inemedi

Sis bir kenti yuttu ! İnanılmaz görüntüler

Avrupa ve Türkiye'nin ilk ve tek denize dolgu havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanında iki gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı seferler karşılıklı olarak iptal edildi.

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Sis bir kenti yuttu ! İnanılmaz görüntüler

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanından yapılması planlanan 9 Nisan Pazartesi günü 3 İstanbul ve Ankara seferleri gerçekleştirilemedi.

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Sis bir kenti yuttu ! İnanılmaz görüntüler

İstanbul, İzmir ve Ankara'dan gelen 3 uçak ise yoğun sis sebebiyle bir kaç kez havalimanı üzerinde tur attıktan sonra Samsun-Çarşamba Havalimanına divert (yönlendirme) edildi. Samsun’a indirilen yolcular uçuş firmalarının sağladığı otobüslerle Ordu ve Giresun’a götürüldüler.

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Sis bir kenti yuttu ! İnanılmaz görüntüler

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