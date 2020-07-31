4 kişiyi katleden caninin 'aileni öldürürüm' diye tehdit ettiği ortaya çıktı!
Sivas’ta, Dursun D.’nin bir süre telefonda arkadaşlık yaptığı Gülbeyaz G.’nin (40) babası Turgut (65), annesi Döndü kardeşi Can Serkan (24) ve kardeşinin hamile eşi Beyza K.’u (24) öldürdüğü olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Durmuş D.’nin, görüşmeyi sonlandıran Gülbeyaz G.’yi ailesini öldürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı
Olay, dün akşam Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi'ndeki 11 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Gülbeyaz G., bir süre önce Dursun D. ile telefonda arkadaşlık kurdu. Ancak Gülbeyaz G., bir süre sonra konuşmayı bitirmek isteyince, Dursun Denli, kadını ve ailesini öldürmekle tehdit etti.
Bunun üzerine Yeni Mahalle Polis Merkezine başvuran Gülbeyaz G., Dursun D.'den şikayetçi oldu. Bunu öğrenen Dursun D., konuşmak amacıyla Gülbeyaz G.’nin ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Dursun D.ile aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yanında getirdiği tabancasını çeken Dursun D., Gülbeyaz G.’nin babası Turgut Kandur, annesi Döndü Kandur, kardeşi Can Serkan K. ile hamile olduğu öğrenilen Can Serkan’ın eşi Beyza K.'a ateş açtı.
Turgut, Beyza ve Can Serkan K. olay yerinde, Döndü K. ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Dursun D., polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu merkeze bağlı Yakupoğlun köyünde yaralı halde yakalanıp gözaltına alındı. Dursun D., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından sabah saatlerinde sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.