Soğan hasadı başladı; fiyatlar düşüşe geçti

Kahramanmaraşlı merkezli depremler sonrasında yaralarını sarmaya çalışan Hatay’da çiftçi çalışmalarını sürdürüyor. Tarlalarda ise kuru soğan hasadı başladı. Binlerce işçi tarlalarda bulunan soğanları çıkararak, çuvallamaya başladı. Batı illerine de gönderilmeye başlanan soğanın kilosu tarlada 9-10 liraya kadar düştü. İlerleyen günlerde bu fiyatın daha da düşmesi bekleniyor.