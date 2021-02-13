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  3. 13 Şubat 2021 15:40

Soğuk hava bu ilimize uğramadı! Denize girdiler

Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı beklenirken Antalya'da bahardan kalma günler yaşanıyor. Güzel havayı fırsat bilen turistler, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Soğuk hava bu ilimize uğramadı! Denize girdiler

Havı sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, 56 saat sürecek olan hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde sahiller turistlere kaldı.

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Soğuk hava bu ilimize uğramadı! Denize girdiler

Konyaaltı sahili yakınlarındaki otellerde konaklayan turistler kumsala gelip denize girdi, kimisi de güneşlenmeyi tercih etti.

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Soğuk hava bu ilimize uğramadı! Denize girdiler

Yanlarında getirdikleri açılır kapanır sandalyelerini denizin hemen kenarına kuran turistler, ayaklarını denize sokarak güneşlenmenin ayrıcalığını yaşadı.

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Soğuk hava bu ilimize uğramadı! Denize girdiler

Ailesiyle birlikte Rusya'dan tatile gelen 36 yaşındaki Max Kazakov, havanın muhteşem olduğunu söyledi. 1,5 yaşındaki kızı Alona ile birlikte kumsalda oyunlar oynayan Kazakov, "Eşim güneşin tadını çıkarıyor. Kımız kumsalda oynuyor. Hava çok güzel. Karşıda dağlı karları görüyorum, burada ise ayaklarımızı suya sokup güneş banyosu yapıyoruz. Bir hafta daha burada kalacağız, sonra ülkemize geri döneceğiz" dedi.

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