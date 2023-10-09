Sokak hayvanları bakımevinde skandal iddia

Tunceli Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde birçok köpeğin öldürülerek çukura atıldığı öne sürülen görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, tedaviye cevap vermeyen sokak hayvanlarının çukur kazılıp üzerlerinin kireç dökülerek gömüldüğü, görüntülerin çarpıtılarak paylaşıldığı belirtildi.