Sokak hayvanları bakımevinde skandal iddia
Tunceli Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde birçok köpeğin öldürülerek çukura atıldığı öne sürülen görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Tunceli Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde birçok köpeğin öldürülerek çukura atıldığı öne sürülen görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, tedaviye cevap vermeyen sokak hayvanlarının çukur kazılıp üzerlerinin kireç dökülerek gömüldüğü, görüntülerin çarpıtılarak paylaşıldığı belirtildi.
DHA'nın haberine göre Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 500 hayvan kapasiteli Tunceli Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde birden fazla sokak köpeğinin çukurda ölmüş haldeki görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca, tepki topladı. Paylaşımlarda, sokak köpeklerinin öldürülüp, çukurlara atıldığı öne sürüldü.
Paylaşımlar üzerine başlatılan incelemede, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, barınağa gelerek inceleme yaptı.
Tunceli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tedaviye cevap vermeyen sokak hayvanlarının çukur kazılıp üzerlerine kireç dökülerek gömüldüğü, görüntülerin çarpıtılarak paylaşıldığı belirtilerek, şöyle denildi;