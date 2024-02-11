Sokak ortasında av tüfekli saldırı kamerada
Konya'da bir kişinin evinin önünde kendisini araç içerisinde bekleyen husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurulduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Konya'nın Seydişehir ilçesi Seyit Ali Mahallesi Çeşmeli Meydanı yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, babasının kullandığı otomobille evininin önüne gelen H.K., aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan S.Ö.'nün silahlı saldırısına uğradı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilden inen H.K.'ya, sokakta bekleyen araçtan inen S.Ö. tarafından av tüfeğiyle ateş edildi. Kendisine açılan ilk ateş sonrası H.K. yola atlayarak kendisini korumaya çalışırken, şüpheli S.Ö. ise tüfeğini art arda ateşledi.
Bu sırada aracından inen H.K.'nın babasının da bagajdan çıkardığı tüfekle şüpheli S.Ö.'ye ateş etmek istediği ancak koşarken ayağının takılması sonucu başarılı olamayarak yere düştüğü görüldü.