Sokak ortasında av tüfekli saldırı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilden inen H.K.'ya, sokakta bekleyen araçtan inen S.Ö. tarafından av tüfeğiyle ateş edildi. Kendisine açılan ilk ateş sonrası H.K. yola atlayarak kendisini korumaya çalışırken, şüpheli S.Ö. ise tüfeğini art arda ateşledi.