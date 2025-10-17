Sokakta uyuşturucu ticaretine suçüstü! Dron kamerasına yakalandılar
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde 3 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.
Bölgeyi havadan izlemeye alan ekipler, şüphelileri dron kamerasıyla takip ederek delil topladı. Şüphelilere operasyon düzenleyen polis, G.A., A.G. ve B.Ö.'yü suçüstü yakaladı.
Yapılan aramalarda, 108 gram uyuşturucu madde, 2 cep telefonu ve 19 bin 55 lira nakit para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden A.G. ve B.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, G.A 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. (DHA)
