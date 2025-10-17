  1. Anasayfa
  4. Sokakta uyuşturucu ticaretine suçüstü! Dron kamerasına yakalandılar

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Sokakta uyuşturucu ticaretine suçüstü! Dron kamerasına yakalandılar - Resim: 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde 3 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. 

Sokakta uyuşturucu ticaretine suçüstü! Dron kamerasına yakalandılar - Resim: 2

Bölgeyi havadan izlemeye alan ekipler, şüphelileri dron kamerasıyla takip ederek delil topladı. Şüphelilere operasyon düzenleyen polis, G.A., A.G. ve B.Ö.'yü suçüstü yakaladı. 

Sokakta uyuşturucu ticaretine suçüstü! Dron kamerasına yakalandılar - Resim: 3

Yapılan aramalarda, 108 gram uyuşturucu madde, 2 cep telefonu ve 19 bin 55 lira nakit para ele geçirildi. 

Sokakta uyuşturucu ticaretine suçüstü! Dron kamerasına yakalandılar - Resim: 4

Gözaltına alınan şüphelilerden A.G. ve B.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, G.A 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. (DHA)

