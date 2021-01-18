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  3. 18 Ocak 2021 16:23

Şoke eden olay! Köprüde asılı kaldı

Konya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet, karşı şeride geçerek köprü bariyerlerinde asılı kaldı. Aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Şoke eden olay! Köprüde asılı kaldı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara Caddesi Gülistan Köprülü Alt Geçit'te meydana geldi. İsmail Akay yönetimindeki 66 FC 266 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

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Şoke eden olay! Köprüde asılı kaldı

Karşı şeride geçen kamyonet köprülü alt geçidin bariyerlerinde asılı kaldı. Yaralanmayan sürücü kendi imkanlarıyla asılı olan kamyonetten çıkıp kurtuldu.

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Şoke eden olay! Köprüde asılı kaldı

Polis, alt geçidi ulaşıma kapattı. Aracın kayıp karşı şeride geçtiğini belirten sürücü İsmail Akay, ''Araç kayıp karşı şeride geçerek bariyerde asılı kaldı. Bende herhangi bir şey yok. Çok şükür yara almadan kurtuldum'' dedi.

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Şoke eden olay! Köprüde asılı kaldı

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