Şoke eden olay! Köprüde asılı kaldı

Polis, alt geçidi ulaşıma kapattı. Aracın kayıp karşı şeride geçtiğini belirten sürücü İsmail Akay, ''Araç kayıp karşı şeride geçerek bariyerde asılı kaldı. Bende herhangi bir şey yok. Çok şükür yara almadan kurtuldum'' dedi.



