Son 15 gün! Emekli promosyon kampanyalarını güncelledi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte, yaklaşık 1.6 milyon kişi emekli aylığı almaya hak kazandı. 14 Nisan itibariyle EYT'liler ilk maaşlarını almaya başladı. Emekliler şimdi de hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini araştırmaya başladı. Bankalar, emekli maaşı promosyon yarışına girerek güncel promosyon listelerini duyurdu. Peki, hangi banka, ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte EYT emekli maaşı banka promosyonu güncel liste: