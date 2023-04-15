Son 15 gün! Emekli promosyon kampanyalarını güncelledi
Emeklilik işlemleri tamamlanan EYT'liler ilk maaşlarını almaya başladı. Emekliler şimdi de hangi bankanın ne kadar promosyon ödediğini merak ediyor. İşte banka banka promosyon tutarları...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte, yaklaşık 1.6 milyon kişi emekli aylığı almaya hak kazandı. 14 Nisan itibariyle EYT'liler ilk maaşlarını almaya başladı. Emekliler şimdi de hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini araştırmaya başladı. Bankalar, emekli maaşı promosyon yarışına girerek güncel promosyon listelerini duyurdu. Peki, hangi banka, ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte EYT emekli maaşı banka promosyonu güncel liste:
BANKALARDA PROMOSYON TUTARLARI DEĞİŞEBİLİR
2023 yılı özelinde bankalarla yapılacak yeni anlaşmada promosyon tutarları en düşük 5 bin 500 TL'den hesaplanıyordu fakat en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olması nedeniyle, bankalar yeniden hesaplamaya gidebilir.
Yapılacak olan yeni hesaplama sonrasında hem kamu bankaları hem de özel bankalar güncel promosyon ücretlerini yeniden duyuracak.
AKBANK
Emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 1.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 8.500 TL ödül fırsatı var.
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Mart – 30 Nisan 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşını buradan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi yapılacak. Bu promosyona ek olarak kampanya dönemi içerisinde 1.500 TL'de chip para ödülü imkanı var.
DENİZBANK
SGK emekli maaşını ilk defa DenizBank'a aktarmayı taahhüt eden ve 3 yıl süre ile maaşını alma sözü veren EYT'lilere, 10.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapılacak. DenizBank'tan birden fazla emekli maaşı alan emeklileri ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacak. Kampanyanın 30.04.2023 tarihine kadar geçerli olduğu bildirildi.
MAAŞ TUTARI - STANDART PROMOSYON - EYT'LİLERE MOBİL EK ÖDÜL - TOPLAM
3.500 TL Altı Maaş Alanlar - 3.000 - 3.000 TL - 6.000 TL
3.500 TL - 7.500 TL Arası Maaş Alanlar - 3.500 - 3.500 TL - 7.000 TL
7.500 TL - 10.000 TL Arası Maaş Alanlar - 4.500 - 4.500 TL - 9.000 TL
10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar - 5.000 - 5.000 TL - 10.000 TL