Son 4 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esad rejiminin devrilmesinin ardından 175 bin 512 Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı.
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi 8 Aralık 2024 tarihinde devrildi. Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüş yapmaya başladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Aralık'tan itibaren ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"12 yıl önce temelleri atılan Göç İdaresi Başkanlığımız dünyanın en zorlu alanlarından birisi olan göç yönetim süreçlerini başarıyla yürütüyor. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı; yarattığı büyük acıların yanı sıra göç yönetiminde büyük bir sınavdı. 8 Aralık 2024 tarihi, bir dönemin bitişi, yeni bir dönemin de başlangıcı oldu.
61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esed ülkesinden kaçtı. Suriye’deki zulüm tarihin karanlık sayfalarındaki yerini aldı. Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler hız kazandı.