Son 4 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"12 yıl önce temelleri atılan Göç İdaresi Başkanlığımız dünyanın en zorlu alanlarından birisi olan göç yönetim süreçlerini başarıyla yürütüyor. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı; yarattığı büyük acıların yanı sıra göç yönetiminde büyük bir sınavdı. 8 Aralık 2024 tarihi, bir dönemin bitişi, yeni bir dönemin de başlangıcı oldu.