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  4. Son 4 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı

Son 4 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esad rejiminin devrilmesinin ardından 175 bin 512 Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı.

Kaynak: DHA
Son 4 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı - Resim: 1

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi 8 Aralık 2024 tarihinde devrildi. Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönüş yapmaya başladı. 

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Son 4 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı - Resim: 2

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Aralık'tan itibaren ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı.

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Son 4 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı - Resim: 3

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"12 yıl önce temelleri atılan Göç İdaresi Başkanlığımız dünyanın en zorlu alanlarından birisi olan göç yönetim süreçlerini başarıyla yürütüyor. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı; yarattığı büyük acıların yanı sıra göç yönetiminde büyük bir sınavdı. 8 Aralık 2024 tarihi, bir dönemin bitişi, yeni bir dönemin de başlangıcı oldu.

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Son 4 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı - Resim: 4

61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esed ülkesinden kaçtı. Suriye’deki zulüm tarihin karanlık sayfalarındaki yerini aldı. Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler hız kazandı. 

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