Son ankette çarpıcı sonuçlar: Cumhur İttifakı'na büyük şok!
Aksoy Araştırma tarafından yapılan 'Türkiye Monitörü’ konulu anketinin sonuçlarında Millet İttifakı'nın, Cumhur İttifakı'nı geçtiği görüldü.
Aksoy Araştırma tarafından yapılan ‘Türkiye Monitörü’ araştırması sonuçlarına göre; “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 14,3’ü “kararsız olduğunu”, “belirtmek istemediğini” ve “oy kullanmayı düşünmediğini” ifade etti.
Araştırma sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 39,8 olarak gerçekleşti. Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 41,1 oldu.
Türkiye Monitörü Araştırması’nda, katılımcılara "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna yanıtlar alındı.
Araştırmaya katılanların yüzde 50,5’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylamadığını belirtirken, sadece yüzde 32,8’i onayladığını belirtti. Katılımcıların yüzde 16,7’si ise kararsızım cevabını verdi.
AKP seçmeninin %65,7’si Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev yapış tarzını onayladığını ifade ederken, Cumhur İttifakı’nın diğer bileşeni olan MHP seçmeninin sadece yüzde 39,2’si Erdoğan’ın tarzını onayladığını dile getirdi.
Türkiye Monitörü araştırmasında partilere yönelik oy verme tutumları soruldu.
Araştırmaya katılanların yüzde 54,9,’u AKP’ye “asla oy vermem” ve “oy vermem” yanıtını verdi.
Siyasim kutuplaşmanın son derece arttığı bu günlerde; AKP bu kez kutuplaşmadan zararlı çıkan siyasi parti oldu. MHP için aynı soru sorulduğunda, araştırmaya katılanların yüzde 60,1’i “asla oy vermem” ve “oy vermem” dedi.
Araştırma sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı’nın iki bileşeninin oy alabileceği seçmenin büyük ölçüde daralmış olması dikkat çekti.
Araştırmaya katılanlar “Referandumla gelen başkanlık sistemi sizce Türkiye için ne derece faydalı olmuştur?” sorusuna yüzde 55 ile “hiç yararlı olmadı” ve “yararlı olmadı” yanıtını verirken, “çok yararlı oldu” ve “yararlı oldu” diyenlerin oranı sadece yüzde 25,3 seviyesinde kaldı.
AKP seçmeninin yüzde 25’i başkanlık sistemi için “hiç yararlı olmadı” ve “yararlı olmadı” yanıtını verirken MHP seçmeninde bu oran yüzde 38,2 oldu.
Cumhur İttifakı’nın bileşeni olan her iki siyasi parti seçmeni içinde başkanlık sisteminin “çok yararlı” veya “yararlı” olduğu görüşünü paylaşanların oranı yüzde 50’nin altında kaldı.