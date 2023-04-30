Son ankette Cumhurbaşkanı adaylarının oylarında dikkat çeken değişim
Kritik 14 Mayıs seçimlerine sadece 14 gün kala Nisan ayının son seçim anketi TEAM Araştırma'dan geldi. TEAM Araştırma'nın seçim anketine Cumhurbaşkanı adaylarının oylarındaki değişim damgasını vurdu.
14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine artık sadece 14 gün kala TEAM Araştırma 23-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdikleri son seçim anketi sonuçlarını paylaştı.
TEAM tarafından gerçekleştirilen Nisan ayının son anketinde Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde 4 adayn oylarındaki değişim dikkat çekti.
1) Seçimlere iki hafta kala CHP, İYİ P., HDP/YSP ve MHP’de geçen aya göre belirgin yükselişler var. Millet İttifakı’nda seçime girmeyen partilerin oyları ittifak içinde kalmış görünüyor. Seçime yaklaştıkça diğer partilerin oranları düşüyor.
2) Önemli bir sonuç şu: Muharrem İnce ve Memleket Partisi oylarında Mart ayında tanık olduğumuz ani yükseliş kalıcı olmadı. İnce oyları düzenli olarak düşüyor ve düşüş sona ermiş görünmüyor. Bir başka deyişle Memleket Partisi’ne giden oyların geldiği adreslere dönüşü sürüyor.