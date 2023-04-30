Son ankette Cumhurbaşkanı adaylarının oylarında dikkat çeken değişim

2) Önemli bir sonuç şu: Muharrem İnce ve Memleket Partisi oylarında Mart ayında tanık olduğumuz ani yükseliş kalıcı olmadı. İnce oyları düzenli olarak düşüyor ve düşüş sona ermiş görünmüyor. Bir başka deyişle Memleket Partisi’ne giden oyların geldiği adreslere dönüşü sürüyor.