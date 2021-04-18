Son seçim anketi açıklandı! Cumhur İttifakı'nın oy oranı eriyor
Avrasya Araştırma, Nisan ayında gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, AK Parti ve MHP oylarında düşüş gözlendi.
Avrasya Araştırma şirketinin 11-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Cumhur İttifakı'nı üzecek sonuçların yer aldığı ankette, çarpıcı detaylar yer alıyor.
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"Recep Tayyip Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı adayı olursa ona oy verir misiniz?" sorusuna verilen yanıtlar.
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"'Hükümete ve Cumhurbaşkanına güveniyorum, pandemi bittiğinde ekonomik krizi bitireceklerdir' ifadesine katılıyor musunuz" sorusuna verilen yanıtlar.
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"Türkiye'de bir ekonomik kriz olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlar.
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