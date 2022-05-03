Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ın karşısına çıkan hangi isim ne kadar oy alıyor?
2023 seçimleri için geri sayım başlarken, seçim anketleri sonuçları peş peşe paylaşılıyor. MetroPOLL Araştırma Şirketi, 3 adaylı seçim senaryosu anketini paylaştı.
Seçimlere yaklaşık bir yıl kalırken muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstereceği henüz netleşmedi. Bu kapsamda yapılan bazı anketlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere birçok ismin adı öne çıkıyor. Son yapılan seçim anketinde Erdoğan'a karşı bu 4 isimden birinin aday olarak gösterilmesi sonrası ortaya çıkan oy oranları tek tek açıklandı. İşte son seçim anketindeki tüm detaylar...
METOROPOLL ARAŞTIRMA'DAN SON SEÇİM ANKETİ
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin nisan ayı anketinin sonuçlarını paylaştı.
Başkanlığını Prof. Dr. Özer Sencar'ın yürüttüğü şirket, söz konusu araştırmayı 14-20 Nisan arasında 26 kentte 2164 kişiyle gerçekleştirdi.
3 ADAYLI SEÇİM SENARYOSU
Cumhurbaşkanlığı seçim senaryosu üç adaylı şekilde soruldu. Yani, Millet İttifakı adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile HDP'li Selahattin Demirtaş ile yarışması halinde tablonun ne olacağı araştırıldı.
MANSUR YAVAŞ ADAY OLURSA...
Muhalefetin adayı Mansur Yavaş olursa: Yavaş yüzde 44, Erdoğan yüzde 34.3, Demirtaş yüzde 13.3 alıyor.
EKREM İMAMOĞLU'NUN OY ORANI
Muhalefetin adayı Ekrem İmamoğlu olursa: Erdoğan yüzde 37.5, İmamoğlu yüzde 36.2, Demirtaş yüzde 13.8 alıyor.