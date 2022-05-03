Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ın karşısına çıkan hangi isim ne kadar oy alıyor?

Seçimlere yaklaşık bir yıl kalırken muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstereceği henüz netleşmedi. Bu kapsamda yapılan bazı anketlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere birçok ismin adı öne çıkıyor. Son yapılan seçim anketinde Erdoğan'a karşı bu 4 isimden birinin aday olarak gösterilmesi sonrası ortaya çıkan oy oranları tek tek açıklandı. İşte son seçim anketindeki tüm detaylar...

METOROPOLL ARAŞTIRMA'DAN SON SEÇİM ANKETİ

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin nisan ayı anketinin sonuçlarını paylaştı.

Başkanlığını Prof. Dr. Özer Sencar'ın yürüttüğü şirket, söz konusu araştırmayı 14-20 Nisan arasında 26 kentte 2164 kişiyle gerçekleştirdi.